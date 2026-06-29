Ясно, тихо и слънчево време в планините, става за туризъм

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Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето по високите места е ясно, тихо и слънчево.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде слънчево, следобед с незначителна купеста облачност. Ще духа до умерен, а по високите била и върхове – силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра – около 19°.