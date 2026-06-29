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На 30 юни временно ще се променя движението между 83-и и 87-и км на „Тракия“ в област Пазарджик

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Автомагистрала "Тракия" Снимка: Диана Варникова

Утре - 30 юни, от 7 ч. до 14:30 ч. за косене на крайпътна растителност в участък от автомагистрала „Тракия" между 83-и км 87-и км, в област Пазарджик, временно ще се променя организацията на движение в платното за София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната лента, съобщиха от АПИ. 

От Агенция „Пътна инфраструктура" се извиняват на гражданите за неудобството. Посочват, че дейностите са необходими, за да се осигури по-добра видимост и да се повиши безопасността на движение. Апелът към водачите е да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да шофират внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Автомагистрала "Тракия"

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