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На 30 юни пускат движението по ремонтирането трасе на Дунав мост при Русе

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Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ

Шофьорите ще преминават по основно ремонтираните 1,057 км от съоръжението на българска територия

Утре - 30 юни, около 10 ч. ще бъде пуснато движението по ремонтираното пътно платно на Дунав мост при Русе и ще се възстанови двупосочното движение за всички видове превозни средства. Днес завършват финалните дейности в последния затворен участък с дължина 320 м, в посока Румъния. Със завършването на строителите дейности по пътното платно в началото на лятото се улеснява пътуването на всички шофьори и на румънските туристи, избрали за почивка курортите по българското Черноморие, съобщиха от АПИ. 

След 30 юни работата на обекта ще продължи по долното строене – опорите на съоръжението и металната конструкция, без това по никакъв начин да се отразява на автомобилното движение. Прогнозният срок за завършване на всички строително-монтажни работи по основния ремонт на съоръжението е през септември.

Ремонтът на 1,057 км от Дунав мост на българска територия започна на 10 юли 2024 г., като строителните дейности се извършваха на 6 етапа като превозните средства преминаваха поетапно двупосочно в платното, в което не се работи. Трасето на българската територия на Дунав мост е част от път I-2. От въвеждането му в експлоатация преди 70 години – през 1954 г., досега основен ремонт не е извършван. 

Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ

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