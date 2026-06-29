Катастрофа спря движението при км 62 от пътя Котел - Мокрен

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Временно е ограничено в двете посоки при км 62 от пътя II-48 в участъка Котел – Мокрен, заради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Обходният маршрут e Сливен – Ичера – Котел и обратно. Трафикът се регулира от Пътна полиция.