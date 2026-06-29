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Заради катастрофа движението по пътя Гоце Делчев – ГКПП "Илинден" е в една лента

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Полиция СНИМКА: 24 часа

Заради катастрофа временно движението по пътя II-19 Гоце Делчев – ГКПП "Илинден" около разклона за село Мосомище е двупосочно в една лента, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция СНИМКА: 24 часа

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