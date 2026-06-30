Пикантна зелева яхния “Капуска”

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КОЙ ГОТВИ

Румяна Любомирова изпраща рецепта за капуска - традиционна турска яхния с прясно бяло зеле. "Класическата версия включва кайма, но ако се приготви във вегетариански стил, пак е много апетитно с мек хляб или поднесено като гарнитура към печено месо", ни пише тя.

ПРОДУКТИ

За 4 порции:

600 г прясно бяло зеле, 1/2 морков, 1/2 червена чушка, стрък пресен лук или 1/2 глава лук, олио, сол, бял и черен пипер, суха мащерка и майорана, 1/2 к.ч. бяло вино, 2 щипки лют и 1 ч.л. сладък червен пипер, 1/2 ч.л. кимион, 2 дафинови листа, пресен домат, дръжки и листа магданоз

Допълнителни съставки, ако се готви с кайма:

300 г кайма, 1-2 ч. телешки бульон, 1 с.л. доматено пюре и 1 ч.л. айвар (традиционна балканска разядка от печени червени чушки, патладжан, подправки)

Яйчен микс за глазура:

2 яйца, 100 мл сметана, 1 ч.л. горчица, мащерка, щипка сол

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Задушаваме моркова, лука и чушката в затоплено олио, овкусено с бял пипер, майорана, мащерка. Ако ще готвим с месо, сега е моментът да прибавим каймата.

Нарязваме зелката. След като поръсим със сол, кимион и двата вида червен пипер, хубаво размачкваме с пръсти. Прехвърляме го в тигана и продължаваме да готвим с бъркане. Започне ли да мени цвета си, наливаме виното и бульона.

Добавяме доматените съставки, стъбла магданоз, дафинови листа. Оставяме яхнията да заври, после да къкри похлупена към 20-25 минути. Завършваме с накълцани листа магданоз, настърган чедър и черен пипер. Нека тенджерата престои покрита с кърпа на топло, докато сиренето се разтопи.

Получаваме хрупкава златиста коричка, като пресипваме ястието в голям или два по-малки огнеупорни съда и заливаме с яйчения микс. Допичаме в загрята фурна до загар.