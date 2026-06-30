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Православен календар за 30 юни, вижте кой има имен ден днес

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Събор на св. славни и всехвални 12 апостоли. Преп. Гервасий Параскевопулос

Съборът на светите славни и всехвални 12 апостоли е празник за прослава на Христовите благовестители, наречени апостоли - Симон, наречен Петър, Андрей Първозвани, Яков Зеведеев, Йоан Богослов, Филип, Вартоломей, Тома, Матей, Яков Алфеев, Юда Яковов, Симон Зилот, Матий и Павел.

Макар съборът на апостолите, прославяни от църквата на 30 юни да включва в себе си 13 апостоли, в църковните книги се нарича “Събор на дванадесетте”.

Имен ден празнува: Апостол

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