Православен календар за 30 юни, вижте кой има имен ден днес

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Събор на св. славни и всехвални 12 апостоли. Преп. Гервасий Параскевопулос

Съборът на светите славни и всехвални 12 апостоли е празник за прослава на Христовите благовестители, наречени апостоли - Симон, наречен Петър, Андрей Първозвани, Яков Зеведеев, Йоан Богослов, Филип, Вартоломей, Тома, Матей, Яков Алфеев, Юда Яковов, Симон Зилот, Матий и Павел.

Макар съборът на апостолите, прославяни от църквата на 30 юни да включва в себе си 13 апостоли, в църковните книги се нарича “Събор на дванадесетте”.

Имен ден празнува: Апостол