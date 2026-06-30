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Много горещо ще е на 30 юни, на места ще превали

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Максималните температури ще бъдат между 34° и 39° СНИМКА: Pixabay

Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над Западна и Централна Северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 34° и 39°, в София - около 34°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 31°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 19°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА. 

Максималните температури ще бъдат между 34° и 39° СНИМКА: Pixabay

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