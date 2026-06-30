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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23136739 www.24chasa.bg

Възстановяват движението на Дунав мост при Русе

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Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ

Движение по ремонтираното пътно платно на Дунав мост при Русе ще бъде възстановено около 10:00 часа днес.

Работата ще продължи по опорите на съоръжението и металната конструкция, без това да се отразява на автомобилното движение, съобщават от АПИ.

Прогнозният срок за завършване на всички строително-монтажни работи е през септември. Ремонтът на Дунав мост на българска територия започна на 10 юли 2024 г., като строителните дейности са на 6 етапа. От въвеждането му в експлоатация преди 70 години – през 1954 г., досега основен ремонт не е извършван.

Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ

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