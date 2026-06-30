Вижте къде и кога у нас ще има гръмотевици

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) публикува три карти във фейсбук. Те са с информация къде и кога в България ще има гръмотевици днес и през следващите дни.
Първата карта е за след обяд днес.
В следобедните часове над Западна и Централна Северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. В планините около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми.
Втората карта е за 1 юли.
Преди обяд превалявания от дъжд с гръмотевици ще има в Дунавската равнина. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици.
Временни увеличения на облачността ще има над Северното Черноморие.
Над планините по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевична дейност.
Третата карта е за 2 юли.
В четвъртък ще продължи да се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество, с гръмотевици. Има и условия за градушки.