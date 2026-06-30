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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23140355 www.24chasa.bg

Катастрофа временно затруднява движението в прохода „Петрохан"

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Патрулка. Снимката е илюстративна. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Временно движението през прохода „Петрохан" в област Монтана се осъществява в една лента поради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Движението се регулира от пътна полиция.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Патрулка. Снимката е илюстративна.

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