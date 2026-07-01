Фагри със сос скордаля

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
Изпращайте рецептите си на
адреси [email protected]
За въпроси - тел. 942 25 31.
КОЙ ГОТВИ
“Лятото е вече тук и в тази връзка ви предлагам рецепта с морски привкус”, пише ни Петко Петков.
ПРОДУКТИ
1 кг фагри, сол и черен пипер на вкус, 300 мл олио за пържене, 1 лимон
За скордалята:
250 г стар бял хляб, 5 скилидки чесън, 80 г орехи, 120 мл зехтин, 40 мл лимонов сок, сол на вкус
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Почистваме и измиваме фагрито. Подсушаваме го добре, посоляваме и поръсваме с черен пипер. Овалваме рибата в брашно и я пържим в загрято олио до златиста коричка.
Нарязваме хляба на парчета и го запържваме леко в мазнината от рибата до златисто.
Счукваме чесъна със солта до гладка паста. Добавяме хляба и разбъркваме.
Наливаме постепенно зехтина и лимоновия сок на тънка струя, като бъркаме, докато се получи кремообразен сос. Накрая прибавяме смлените орехи.