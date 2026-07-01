Фагри със сос скордаля

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КОЙ ГОТВИ

“Лятото е вече тук и в тази връзка ви предлагам рецепта с морски привкус”, пише ни Петко Петков.

ПРОДУКТИ

1 кг фагри, сол и черен пипер на вкус, 300 мл олио за пържене, 1 лимон

За скордалята:

250 г стар бял хляб, 5 скилидки чесън, 80 г орехи, 120 мл зехтин, 40 мл лимонов сок, сол на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Почистваме и измиваме фагрито. Подсушаваме го добре, посоляваме и поръсваме с черен пипер. Овалваме рибата в брашно и я пържим в загрято олио до златиста коричка.

Нарязваме хляба на парчета и го запържваме леко в мазнината от рибата до златисто.

Счукваме чесъна със солта до гладка паста. Добавяме хляба и разбъркваме.

Наливаме постепенно зехтина и лимоновия сок на тънка струя, като бъркаме, докато се получи кремообразен сос. Накрая прибавяме смлените орехи.