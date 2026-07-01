Жегите през юли в норма, ще е идеален и за море, и за планина

Ще има и периоди с повече валежи, това е месецът на градушките

Магнитни бури на Балканите не се очакват

След жежката вълна в Европа, в чиято периферия се оказа България, юли идва с месечни температури около климатичните норми - от 28 до 33°. Това сочи прогнозата на шефа на синоптичния център TV-MET Петър Янков. Месецът ще е идеален за почивка както на море, така и на планина.

По нашето Черноморие студените фронтове рядко достигат до крайбрежието, свежият бриз прави горещините поносими, а температурата на морската вода е между 22 и 27°.

В планините времето през юли е стабилно и спокойно може да се планират преходи. Но туристите да са екипирани с връхни дрехи и добри обувки, защото по отделни места дори е възможно да е оставал неразтопен сняг. И да не забравят колко опасни са слънчевите лъчи на открити високи места.

На 1 и 2 юли ще вали и гърми, ще има условия за градушки в северната половина от страната. В периода 3-8 юли времето ще е динамично - бързо от запад на изток ще преминават облачни системи, повече по поречието на Дунав, а в южните райони ще е ветровито. В края на първата десетдневка от северозапад за кратко ще проникне хладен и влажен въздух, ще превалява и прегърмява на север и по Черноморието.

От 11 юли предстои сухо, слънчево и горещо време. Температурите ще минат 33 до 35-37° в крайните югозападни райони. На 16 и 17 юли следобед ще има условия за краткотрайни валежи и гръмотевици, с повече дъжд в Западна и в Централна Северна България, ще превали и по крайбрежието.

Валежи се очакват и около 22-24 юли, както и в края на месеца - по-често на запад. На изток ще преобладава слънчево и топло време. Температурите ще достигат 29-34°.

За юли най-честото неблагоприятно явление са градушките. Най-често такива се случват в периода 2 - 12 юли и 28-и в Горнотракийската низина, а около 22-23 - на северозапад. Една от най-опустошителните градушки у нас се била на 19.07.1971 г. - в Пазарджишко-Пловдивското поле, за 35 минути в ивица 20х4 км натрупва леден слой с дебелина 15 см. Градушката, големината на чиито късове е стигала 4 см, е нанесла до 100% поражения върху земеделските площи. Такъв град удря рядко, средно на 10 години.

През повечето дни от месеца земното магнитно поле ще бъде със средна интензивност. Повишаване на геомагнитната активност до слаба геоматнитна буря в северните ширини се очаква на 4 и 5 юли, през периода 8-10-и и около 16-и. На Балканите не се очакват магнитни бури.