Промени на движението в Пещера заради L'Étape Bulgaria by Tour de France 2026.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 4 и 5 юли тази година ще се проведе престижното международно състезание L'Étape Bulgaria by Tour de France 2026. Интересът от страна на състезателите е голям, като до момента по данни на организаторите има регистрирани над 1000 участници. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

На 04.07.2026 г. /събота/ от 16.00 до 19.00 часа

Маршрут:

град Пещера - старт/финал на улица "Г. Кьосеиванов" – ул. „М. Такев" – завой на дясно по ул. „Хан Пресиян" – през Промишлена зона – магазин „Лидл" – кръгово кръстовище на „Биовет" – надясно по ул. „В. Петлешков" – ул. „Йордан Ковачев" – надясно по ул. „М. Такев" – кръгово кръстовище – надясно по ул. „Трети март" – надясно по ул. „Г. Зафиров" – финал

На 05.07.2026 г./неделя/ от 08.30 до 14.00 часа.

Маршрут:

град Пещера - улица "Г. Кьосеиванов" – ул. „М. Такев" – завой на дясно по ул. „Хан Пресиян" – през Промишлена зона – магазин „Лидл" – кръгово кръстовище на „Биовет" – надясно по ул. „В. Петлешков" – ул. „Йордан Ковачев" – надясно по ул. „М. Такев" – ЛЕТЯЩ СТАРТ ПРЕД ХОТЕЛ „ХИЙТ" - кръгово кръстовище – надясно по ул. „Св. Константин" – местност „Мечето" – летовище Свети Константин – разклона за м. "Дъното" наляво в посока „Превала" – „Превала" – наляво по II – 37 в посока град Батак – град Батак по ул. „Антонивановци" – по II-37 в посока град Пещера – град Пещера, ул. „М. Такев" – кръгово кръстовище – надясно по ул. „Трети март" – надясно по ул. „Г. Зафиров" – ФИНАЛ ПРЕД СГРАДАТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

В охраната на състезанието ще бъдат ангажирани екипи от полицейските управления в Пещера, Пазарджик, Велинград и сектор „Пътна полиция". От Областната дирекция на МВР в Пазарджик умоляват гражданите стриктно да спазват указанията на полицаите охраняващи събитието, за да не бъдат допуснати предпоставки за възникване на инциденти.