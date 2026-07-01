От 1 юли тол управлението хваща нарушения на камиони в изпреварващата лента

Въвеждат нова функция на тол системата, с която ще може да се проследява движението на тежкотоварните транспортни средства в изпреварващата лента, когато има нарушение на ограниченията. Това съобщават от АПИ.

Новият механизъм е разработен по модела на вече действащия контрол за движение в аварийната лента и ще се прилага от 1 юли в участъците, в които с пътен знак В25 са въведени ограничения за движението на камиони и са разположени контролни точки на тол управлението.

Ако бъде установено движение на камион в лентата за изпреварване, системата ще генерира запис, който ще съдържа снимки на превозното средство - отпред, отзад и панорамна. Към доказателствата ще има и информация за часа, датата и мястото, където е установено нарушението, както и категорията на превозното средство и скоростта му на движение.

Първоначално новата функционалност ще бъде активна в 15 участъка (виж къде в графиката). От тях 12 са на АМ „Тракия" в областите Стара Загора, Пазарджик и Ямбол, а останалите 3 на АМ „ Хемус" в област Шумен. СНИМКА: АПИ

Генерираният доказателствен материал ще се предоставя на МВР за предприемане на последващи законови действия.

Въвеждането на новата функционалност е част от мерките за повишаване безопасността на движението през летния сезон, когато трафикът по магистралите е значително по-интензивен. Целта е да се ограничи движението на камиони в изпреварващата лента в нарушение на въведените ограничения, да се подобри организацията на движението и да се осигури по-безопасно и спокойно пътуване за всички участници в движението.