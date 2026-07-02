ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Парламентът решава за новото ръководство на НЗОК

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23148005 www.24chasa.bg

Щрудел от бутертесто с череши

652
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

“Радваме се на изобилието от череши на пазара в момента и споделям една бърза рецепта за щрудел с тях”, ни пише Пепа Стоева.

ПРОДУКТИ

1 лист бутертесто (275 г)

50 г галета

100 г пудра захар

~80 г едросмлени запечени орехи

~500 г почистени от дръжки и костилките череши

2 с.л. прясно мляко 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Загряваме фурната на 180 градуса. Измиваме черешите и още влажни ги объркваме с галета и захар. Разстиламе бутертестото на хартия за печене.

Разпределяме орехи по дължината и в средата на листа, а върху тях слагаме черешите. Заделяме малко от орехите за поръсване отгоре.

Прехвърляме двата края към средата. Отгоре намазваме с прясно мляко и поръсваме с отделените орехи.

Печем до зачервяването на щрудела отгоре - около 30 мин. Изваждаме го, изчакваме малко да се охлади и поръсваме с пудра захар. 

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Гастрогуру

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)