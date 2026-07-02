Щрудел от бутертесто с череши

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КОЙ ГОТВИ

“Радваме се на изобилието от череши на пазара в момента и споделям една бърза рецепта за щрудел с тях”, ни пише Пепа Стоева.

ПРОДУКТИ

1 лист бутертесто (275 г)

50 г галета

100 г пудра захар

~80 г едросмлени запечени орехи

~500 г почистени от дръжки и костилките череши

2 с.л. прясно мляко

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Загряваме фурната на 180 градуса. Измиваме черешите и още влажни ги объркваме с галета и захар. Разстиламе бутертестото на хартия за печене.

Разпределяме орехи по дължината и в средата на листа, а върху тях слагаме черешите. Заделяме малко от орехите за поръсване отгоре.

Прехвърляме двата края към средата. Отгоре намазваме с прясно мляко и поръсваме с отделените орехи.

Печем до зачервяването на щрудела отгоре - около 30 мин. Изваждаме го, изчакваме малко да се охлади и поръсваме с пудра захар.