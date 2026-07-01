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Ограничиха движението по пътя Скравена - Ботевград заради катастрофа

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Ограничиха движението по пътя Скравена - Ботевград заради катастрофа Снимка: Pixabay

Временно се ограничава движението по път I-1 Скравена - Ботевград поради ПТП. Шофьорите изчакват на място, съобщават от АПИ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ограничиха движението по пътя Скравена - Ботевград заради катастрофа Снимка: Pixabay

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