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Парламентът решава за новото ръководство на НЗОК

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На 2 юли рожден ден имат

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Георги Иванов, първият български космонавт

Георги Иванов-Гонзо, президент на Българския футболен съюз

Д-р Анатоли Пацов, началник-oтделение по ортопедия и травматология в УМБАЛ “Бургасмед”

Проф. д-р Лалко Дулевски, омбудсман на УНСС, бивш председател на Икономическия и социален съвет

Кирил Ананиев, бивш министър на финансите и на здравеопазването

Красимир Кънев, учредител на Българския хелзинкски комитет, бивш негов председател

Любима Гонкова, медицински представител на УМБАЛ “Софиямед”

Росица Кирилова, певица

Ернестина Шинова, актриса

Галина Щърбева, журналистка и тв водеща

Илиан Илиев, бивш футболист, треньор

Борис Ячев, председател на партия “Консервативна България”

Илко Шивачев, дипломат

Евгени Дянков, депутат

Марин Тихомиров, депутат

Димо Тонев, бивш волейболист и треньор

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