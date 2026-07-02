На 2 юли рожден ден имат

Георги Иванов, първият български космонавт
Георги Иванов-Гонзо, президент на Българския футболен съюз
Д-р Анатоли Пацов, началник-oтделение по ортопедия и травматология в УМБАЛ “Бургасмед”
Проф. д-р Лалко Дулевски, омбудсман на УНСС, бивш председател на Икономическия и социален съвет
Кирил Ананиев, бивш министър на финансите и на здравеопазването
Красимир Кънев, учредител на Българския хелзинкски комитет, бивш негов председател
Любима Гонкова, медицински представител на УМБАЛ “Софиямед”
Росица Кирилова, певица
Ернестина Шинова, актриса
Галина Щърбева, журналистка и тв водеща
Илиан Илиев, бивш футболист, треньор
Борис Ячев, председател на партия “Консервативна България”
Илко Шивачев, дипломат
Евгени Дянков, депутат
Марин Тихомиров, депутат
Димо Тонев, бивш волейболист и треньор