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Катастрофа спря движението по пътя Сливен - Карнобат

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Път Снимка: Pixabay

Движението по пътя Сливен - Карнобат се извършва двупосочно в една лента заради катастрофа. Инцидентът е станал на отсечката Калояново - Блатец, съобщават от АПИ.

Трафикът се регулира от пътна полиция.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Път Снимка: Pixabay

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