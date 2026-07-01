Катастрофа спря движението по пътя Сливен - Карнобат

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Движението по пътя Сливен - Карнобат се извършва двупосочно в една лента заради катастрофа. Инцидентът е станал на отсечката Калояново - Блатец, съобщават от АПИ.

Трафикът се регулира от пътна полиция.