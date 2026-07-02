Температурите се понижават на 2 юли, очакват се нови бури

Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слоеста облачност. Около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще е слаб до умерен и с него ще прониква относително хладен въздух.

Температурите ще се понижат още и максималните ще са между 28° и 33°, в София - около 28°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°.