Православен календар за 2 юли

Полагане честната дреха на Пресвета Богородица във Влахерна

В Назарет благочестива еврейска девойка пазела дрехата на св. Богородица, получена от сродница, която пък я имала като завещание от самата Божия майка. Братята сенатори Галвий и Кандид се сдобили с безценната реликва и я отнесли в дома си в Цариград. Разбрали, че не могат да крият такова съкровище, те съобщили за него на императора и на патриарха.

Така на 2 юли 458 г. с всенародно шествие дрехата била пренесена в църквата "Св. Богородица" във Влахерна.