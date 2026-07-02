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Православен календар за 2 юли

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Православен календар СНИМКА: Архив

Полагане честната дреха на Пресвета Богородица във Влахерна

В Назарет благочестива еврейска девойка пазела дрехата на св. Богородица, получена от сродница, която пък я имала като завещание от самата Божия майка. Братята сенатори Галвий и Кандид се сдобили с безценната реликва и я отнесли в дома си в Цариград. Разбрали, че не могат да крият такова съкровище, те съобщили за него на императора и на патриарха.

Така на 2 юли 458 г. с всенародно шествие дрехата била пренесена в църквата "Св. Богородица" във Влахерна.

Православен календар СНИМКА: Архив

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