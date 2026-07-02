Интензивен е трафикът на ГКПП „Капитан Андреево“ за товарни автомобили

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Интензивен е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) с Турция „Капитан Андреево“ на изход за товарни автомобили. Това съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. От 10:00 ч. на 30 юни на граничния преход Русе – Гюргево след ремонт е възстановено движението по Дунав мост. Трафикът се осъществява в двете платна.

Въвежда се временна организация на движението по републиканската пътна мрежа, като се забранява движението по републикански път I-2 Русе – Разград и републикански път I-5 Русе – Велико Търново на тежкотоварни автомобили над 20 тона, поради температура на въздуха над 35 градуса по Целзий от 13:00 до 21:00 ч. за периода от 30 юни до 1 юли тази година.

Забраната не важи за моторни превозни средства, превозващи опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи на границата с Гърция. През граничните преходи „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален и на всички ГКПП на границите Република Северна Македония и със Сърбия.