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В планините следобед ще има валежи. Не е подходящо за туризъм

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Планини. Снимката е илюстративна.

Следобед времето в планините няма да е особено подходящо за туризъм, особено във високите части, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст. Прогнозата за времето е за очаквани валежи.

Тази сутрин има разкъсана облачност и времето е сравнително тихо. Температурите са между 10 и 15 градуса

През изминалото денонощие в планините не е имало инциденти.

Днес около и следобед ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология, предава БТА. 

Планини. Снимката е илюстративна.

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