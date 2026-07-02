Дъждове и гръмотевични бури до средата на юли, след това температурите ще достигат до 36 градуса

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Времето в България ще остане динамично, с чести превалявания, гръмотевични бури и временни усилвания на вятъра и през следващите дни.

Това стана ясно от прогнозата на синоптика Петър Янков, който очерта очакваната метеорологична обстановка до средата на юли.

"Днес също се очакват валежи. По количество оценката е за до 20 литра на квадратен метър - между 10 и 20 литра за района на София и в северните части на страната, включително централните части на Дунавската равнина. В южните райони количествата ще бъдат между 5 и 10 литра на квадратен метър", каза той .

По думите му, има условия за гръмотевични бури, като по-сериозна гръмотевична активност се очаква в източната част на Софийското поле и в Североизточна България. Не са изключени и локални слаби градушки.

Янков коментира и силния дъжд, който се изля над София през изминалото денонощие.

"Максималните валежи вчера бяха около 35 литра на квадратен метър в източната част на столицата. В централните райони бяха около 30 литра, а в западните - между 15 и 20 литра на квадратен метър. Най-малки количества паднаха в района на "Люлин" - до 15-20 литра на квадратен метър", посочи гостът на Bulgaria ON AIR.

Времето постепенно ще се подобрява от петък -

валежите ще отслабват, а въздушната маса над страната ще започне да се стабилизира.

През уикенда все още ще има краткотрайни превалявания, но те ще бъдат по-оскъдни и основно в планинските райони.

Очакват се и повече слънчеви часове, което ще създаде добри условия за планински туризъм, особено в неделя. Температурите по високите части на планините ще бъдат около 9-10 градуса, а на 1500 метра - между 16 и 17 градуса.

В събота и неделя по Черноморието ще духа умерен север-североизточен вятър, който ще усили вълнението на морето, особено по Южното Черноморие.

Според Янков това създава предпоставки за образуване на мъртво вълнение и опасни мъртви течения в началото на следващата седмица, поради което туристите трябва стриктно да спазват указанията на водните спасители.

Температурата на морската вода по българското крайбрежие остава висока - около 25-26 градуса. Според синоптика тя е дори по-висока от тази по Беломорието.

По гръцките острови водата е около 24-25 градуса, а по турското крайбрежие достига до 27 градуса.

През първата половина на следващата седмица дневните температури у нас ще се задържат между 28 и 32 градуса.

Валежи ще има основно във вторник и сряда, предимно в северните райони по поречието на Дунав, докато в Южна България ще се усеща най-вече временно усилване на вятъра.

От края на следващата седмица се очаква по-продължителен период на сухо и слънчево време. Максималните температури постепенно ще се повишат до 30-35 градуса, а на места могат да достигнат и 36 градуса.