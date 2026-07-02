Пропадна участък от пътното платно на бул. "Ал. Малинов" в Младост (Видео)

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Участък от пътното платно на кръстовището на бул. „Александър Малинов" и ул. „Св. Киприян" в столичния квартал „Младост" пропадна. Образувала се е голяма дупка. В момента обезопасяват мястото.