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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23154099 www.24chasa.bg

Пропадна участък от пътното платно на бул. "Ал. Малинов" в Младост (Видео)

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Снимка: Надежда Дойчева/Фейсбук група "Забелязано в София"

Участък от пътното платно на кръстовището на бул. „Александър Малинов" и ул. „Св. Киприян" в столичния квартал „Младост" пропадна. Образувала се е голяма дупка. В момента обезопасяват мястото.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Снимка: Надежда Дойчева/Фейсбук група "Забелязано в София"

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