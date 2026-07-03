Кашавелка със сирене

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КОЙ ГОТВИ
“Печивото прилича на мързеливата баница, но не е съвсем като нея. То е изключително пухкаво и сочно и е подходящо за закуска в почивните дни. Нарекох го кашавелка, защото самата му консистенция преди печенето беше като каша”, ни пише Маргарита Димитрова.
ПРОДУКТИ
4 яйца
1 ч.ч. кисело мляко + 1 ч.л. сода
1/ 2 ч.ч. олио
1 и 1/ 2 ч.ч. брашно
200 г сирене
100 г
кашкавал
50 г краве масло
олио за намазване на тавата
Уточнение: Чаената чаша, с която меря, е с вместимост 200 мл.
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Загряваме фурната на 180 градуса. Измиваме черешите и още влажни ги объркваме с галета и захар. Разстиламе бутертестото на хартия за печене.
Разпределяме орехи по дължината и в средата на листа, а върху тях слагаме черешите. Заделяме малко от орехите за поръсване отгоре.
Прехвърляме двата края към средата. Отгоре намазваме с прясно мляко и поръсваме с отделените орехи.
Печем до зачервяването на щрудела отгоре - около 30 мин. Изваждаме го, изчакваме малко да се охлади и поръсваме с пудра захар.