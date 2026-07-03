Кашавелка със сирене

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

“Печивото прилича на мързеливата баница, но не е съвсем като нея. То е изключително пухкаво и сочно и е подходящо за закуска в почивните дни. Нарекох го кашавелка, защото самата му консистенция преди печенето беше като каша”, ни пише Маргарита Димитрова.

ПРОДУКТИ

4 яйца

1 ч.ч. кисело мляко + 1 ч.л. сода

1/ 2 ч.ч. олио

1 и 1/ 2 ч.ч. брашно

200 г сирене

100 г

кашкавал

50 г краве масло

олио за намазване на тавата

Уточнение: Чаената чаша, с която меря, е с вместимост 200 мл.

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Загряваме фурната на 180 градуса. Измиваме черешите и още влажни ги объркваме с галета и захар. Разстиламе бутертестото на хартия за печене.

Разпределяме орехи по дължината и в средата на листа, а върху тях слагаме черешите. Заделяме малко от орехите за поръсване отгоре.

Прехвърляме двата края към средата. Отгоре намазваме с прясно мляко и поръсваме с отделените орехи.

Печем до зачервяването на щрудела отгоре - около 30 мин. Изваждаме го, изчакваме малко да се охлади и поръсваме с пудра захар.