Топло с малко дъжд, но приятно през почивните дни

В понеделник следобед ще вали в Северна България, във вторник - гръмотевици, но до 28-33 градуса в цялата страна

Минималните температури в петък ще бъдат от 15 до 20, по Черноморието до 21 градуса. Сутринта по Черноморието ще се стелят облаци с превалявания, а на запад ще бъде слънчево. През деня облаците над източните райони ще намаляват. Следобед ще превали в Рила и Пирин. През деня облачността ще се увеличава. Това прогнозира шефът на TV-MET Петър Янков.

В следобедните часове ще вали в западните и централните райони. Очакваните валежни количества са до 10-15 л/кв. м. Максималните температури ще са от 27 до 33, по Черноморието - 28-30 градуса. За района на София очакваната минимална температура е 16, а максималната - 27 градуса.

В събота минималните температури ще бъдат от 16 до 21, по Черноморието до 21 градуса. Сутринта в Добруджа ще превалява, а на запад ще бъде слънчево. През деня облаците над Западна България ще се увеличават, а на изток ще намаляват. Следобед ще вали в западните и централните райони. Максималните температури ще са от 27 до 33 градуса, в района на Сливен до 34. За София очакваната минимална температура е 17, а максималната - 27 градуса.

По Черноморието сутринта ще превалява. Следобед облаците ще намаляват. Максималните температури на въздуха ще са от 27 до 30°. Температурата на морската вода е от 25° по северното крайбрежие, до 26° по южното. Вълнението е от слабо до умерено. Над планините следобед ще има облаци. Дъжд и гръмотевици следобед ще има в Рила, Пирин и Стара планина. Вятърът над 2500 м ще е от север с пулсове до 30 км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са от 8 до 11, а на 1500 м - от 15 до 19°.

В неделя минималните температури ще бъдат от 15 до 20°. Преди обед ще бъде слънчево. През деня облаците ще се увеличават, а следобед ще превали в Рила, Пирин и Добруджа. Максималните температури ще са от 28 до 33°. За София очакваната минимална температура е 17, а максималната 27°. По Черноморието ще е ветровито, с разкъсани облаци. Максималните температури ще са от 24 до 26°.

В понеделник следобед ще превали в Северна България, а във вторник валежи и гръмотевици се очакват пак в северната половина от страната. Дневните температури ще достигат 28-33, по морския бряг до 28°. В сряда ще вали в Добруджа, а на запад ще е слънчево. В четвъртък ще превалява над Черноморието, а на запад ще е слънчево.