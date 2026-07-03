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Облачно време и краткотрайни валежи ни очакват на 3 юли

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Облаци. Снимката е илюстративна Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Днес времето остава неустойчиво. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и отново в Централна Северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в северозападните райони до умерен вятър от запад-северозапад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27° и 32°, в София – около 26°.

По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, след пладне от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи, които в отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 14°.

Облаци. Снимката е илюстративна

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