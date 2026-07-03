ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спорт по телевизията днес

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23157444 www.24chasa.bg

Православен календар за 3 юли, вижте кой празнува днес

2504
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Православен календар СНИМКА: Архив

Св. мчк Иакинт. Св. Анатолий, патр. Константинополски

Иакинт бил таен християнин. На езически празник император Траян заповядал да се направи жертвоприношение, но Иакинт не се подчинил. Хвърлили го в тъмница, където го оставили без храна и вода. На 38-ия ден стражата го открила мъртъв, а килията му - озарена от чудна светлина и пропита от благоуханна миризма. Хвърлили тялото извън града, но един свещеник тайно го погребал в дома си. След години мощите на светеца били пренесени в Кесария.

Празнуват: Анатоли и Анатолий

Православен календар СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)