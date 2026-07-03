Православен календар за 3 юли, вижте кой празнува днес

Св. мчк Иакинт. Св. Анатолий, патр. Константинополски

Иакинт бил таен християнин. На езически празник император Траян заповядал да се направи жертвоприношение, но Иакинт не се подчинил. Хвърлили го в тъмница, където го оставили без храна и вода. На 38-ия ден стражата го открила мъртъв, а килията му - озарена от чудна светлина и пропита от благоуханна миризма. Хвърлили тялото извън града, но един свещеник тайно го погребал в дома си. След години мощите на светеца били пренесени в Кесария.

Празнуват: Анатоли и Анатолий