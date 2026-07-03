Ограничават движението на камиони по „Тракия“, „Струма“ и Кресненското дефиле

В петък и неделя за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен, и за повишаване на безопасността в следобедите временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 т по АМ „Тракия", АМ „Струма" и по път I-1 през Кресненското дефиле в отсечката от п. в. „Симитли" (при 376-ти км) до п. в. „Кресна" на АМ „Струма" (402-ри км).

Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път.

В петък – 3 юли, ограничението ще е между 16 и 23 ч за пътуващите в посока Бургас и ГКПП Кулата.

В неделя – 5 юли, ограничението ще е от 15:30 до 22 ч за пътуващите в посока София. То не важи за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми.

През това време шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе Подбалканския път I-6. За пътуващите към и от ГКПП Кулата обходният маршрут е по път II-19 Симитли - Гоце Делчев - от пътна връзка на път I-1 с път II-19 в Симитли до кръстовище с път III-198 в Гоце Делчев, по път III-198 Гоце Делчев - Кулата до кръстовище с път III-1981 в с. Чучулигово и по път III-1981 до кръстовище с път I-1 в с. Кулата и обратно.

Всички шофьори могат да използват и други участъци от републиканската пътна мрежа, спазвайки действащата за тях постоянна организация на движение.

За улеснение на движението през Кресненското дефиле ще има реверсивно движение в участъка от път I-1 в района на Симитли. По този начин ще се повиши безопасността на движение на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. В последния работен ден преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента.

А в последния почивен ден - ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една за Кулата. Интензивността на трафика в района се следи непрекъснато и при необходимост реверсивно движение може да бъде въведено и в другите почивни дни.

На разположение на шофьорите е интерактивна карта за трафика на интернет страниците на АПИ и на Националното тол управление - https://bgtoll.bg/traffic_passes/, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Картата дава и детайлна картина за натовареността на движението по републиканските пътища. Освен чрез отделни точки трафикът може да се проследява и по цели пътни участъци, като се избере конкретен път. Това позволява на шофьорите да се информират къде движението е по-интензивно и каква е натовареността в отделните участъци.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.