Няма опашки по пунктовете за Гърция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През граничните преходи „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили. Това съобщават от „Гранична полиция".

Интензивен е трафикът на Граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево на границата с Турция, на изход за леки и товарни автомобили, съобщават на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР. Опашката от тирове е около два километра, пише БТА.

На граничните пунктове с Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален.

На границата с Румъния на всички гранични преходи се преминава нормално. От 30 юни на граничния преход Русе - Гюргево след ремонт е възстановено движението по Дунав мост и в двете платна.