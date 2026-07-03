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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23157927 www.24chasa.bg

Няма опашки по пунктовете за Гърция

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Интензивен е трафикът за товарни автомобили на изхода на ГКПП „Капитан Андреево“ СНИМКА: Архив

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През граничните преходи „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили. Това съобщават от „Гранична полиция".

Интензивен е трафикът на Граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево на границата с Турция, на изход за леки и товарни автомобили, съобщават на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР. Опашката от тирове е около два километра, пише БТА.

На граничните пунктове с Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален. 

На границата с Румъния на всички гранични преходи се преминава нормално. От 30 юни на граничния преход Русе - Гюргево след ремонт е възстановено движението по Дунав мост и в двете платна. 

Интензивен е трафикът за товарни автомобили на изхода на ГКПП „Капитан Андреево“ СНИМКА: Архив

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