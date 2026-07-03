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Климатологът Симеон Матев: Събота е последният ден със силни валежи, следва спокойно време

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Симеон Матев Снимка: Стопкадър Нова ТВ

Събота е последният ден с масови превалявания, след това ще имаме известно затишие. Днес отново има опасност от гръмотевични бури и валежи, но от неделя и през следващите няколко дни следва спокойно време. Това каза климатологът Симеон Матев по Нова тв.

По думите му сега сме в период на градушки. "Докато Западна Европа се пържи от жеги, ние тук имаме силни дъждове и градушки. Не мога да кажа, че повече няма да има такива бури, но ще са по-слаби като интензивност и като обхват", увери Матев.

По думите му една от причината за интензивните бури е, че Европа се намира на границата между атлантически и африкански топъл въздух. Африканският донесе горещините в Западна Европа.

Идва обаче по-хладно време. "Имаме късмет и благодат, защото дневните стойности ще бъдат между 25-26 до 30-32 градуса. Големи горещини на Балканите до 15 юли не се забелязват.", каза климатологът. 

Средната температура на юли ще бъде над нормата - с половин или един градус. Ако в началото бъде по-горещо, то втората половина на месеца ще компенсира.

Симеон Матев

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