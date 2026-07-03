Пускат движението по ремонтираните 57 км от пътя I-1 в областите Видин, Монтана и Враца

Днес - 3 юли, около 14 ч., ще бъде възстановено движението по ремонтираните близо 57- километра от първокласния път I-1 Видин - Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца. С пускането на движението се повишава безопасността и се гарантира по-сигурното и комфортно пътуване на всички в най-активните летни месеци. В някои участъци от първокласния път продължава полагането на маркировката и поради това е необходимо шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация, съобщиха от АПИ.

В област Враца строителни дейности са извършени в 8-километрова отсечка, преминаваща до с. Краводер /от 125-и до 133-и км/ и в 2-километров участък от обхода на Враца при входа на града /от 140-и до 142-и км/.

На територията на област Монтана са ремонтирани отсечките от Белотинци до Смоляновци /от 73-и до 81-и км/ и между обходния път на град Монтана и Сумер /от 112-и до 125-и км/.

В област Видин са ремонтирани 26 км между Димово и Белотинци /от 47-и до 73-и км/.

Текущите ремонтни работи на път I-1 започнаха на 26 май. Те включваха подмяна на асфалтовата настилка в отделни участъци, а по част от трасето са извършени едроплощни изкърпвания. В определени отсечки настилката е подменена по цялата ширина на платното.

Строителните дейности са изпълнени от дружествата, с които АПИ има договори по ЗОП за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в трите области - Видин, Монтана и Враца.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.