На 4 юли рожден ден имат

Серафим, Неврокопски митрополит
Александър Хайтов, скулптор
Анна Сендова, учредителка на фондация “Културен диалог 21”
Биляна Казакова, актриса
Весела Казакова, актриса и кинорежисьор
Проф. д-р Добромир Димитров, ректор на Медицинския университет-Плевен
Проф. д-р Коста Костов, специалист по белодробни болести, консултант на Медицински център “Инспиро” и на Университетска болница “Света Анна”
Доц. д.ю.н. Красен Стойчев, бивш конституционен съдия
Диян Мачев-Дидо, актьор
Михаил Мутафов, актьор
Кристиян Голомеев, плувец