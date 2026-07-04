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На 4 юли рожден ден имат

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Серафим, Неврокопски митрополит

Александър Хайтов, скулптор

Анна Сендова, учредителка на фондация “Културен диалог 21”

Биляна Казакова, актриса

Весела Казакова, актриса и кинорежисьор

Проф. д-р Добромир Димитров, ректор на Медицинския университет-Плевен

Проф. д-р Коста Костов, специалист по белодробни болести, консултант на Медицински център “Инспиро” и на Университетска болница “Света Анна”

Доц. д.ю.н. Красен Стойчев, бивш конституционен съдия

Диян Мачев-Дидо, актьор

Михаил Мутафов, актьор

Кристиян Голомеев, плувец

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