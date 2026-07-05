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Джензито Вики и началото на телефонната революция

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На 5 юли рожден ден имат

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Стилиян Петров, футболист, бивш капитан на националния отбор

Атанас Папаризов, бивш представител на България в Световната търговска организация, бивш депутат и евродепутат

Проф. д-р Николай Димитров, началник на Клиниката по кардиология към УМБАЛ “Лозенец”, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Румен Овчаров, бивш министър на икономиката и енергетиката

Проф. Христо Матанов, историк и преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”

Цветелин Кънчев, председател на Политическо движение “Евророма”

Васил Георгиев, юрист и писател

Есил Дюран, певица

Вили Кожухарова, Жената каучук

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Джензито Вики и началото на телефонната революция