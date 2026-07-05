На 5 юли рожден ден имат

Стилиян Петров, футболист, бивш капитан на националния отбор
Атанас Папаризов, бивш представител на България в Световната търговска организация, бивш депутат и евродепутат
Проф. д-р Николай Димитров, началник на Клиниката по кардиология към УМБАЛ “Лозенец”, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”
Румен Овчаров, бивш министър на икономиката и енергетиката
Проф. Христо Матанов, историк и преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”
Цветелин Кънчев, председател на Политическо движение “Евророма”
Васил Георгиев, юрист и писател
Есил Дюран, певица
Вили Кожухарова, Жената каучук