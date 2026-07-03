Временно променят движението в столичния кв. „Люлин“ заради изграждане на топлозахранване

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Временна организация на движението ще бъде въведена в столичния ж.к. „Люлин" заради изграждането на външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с магазини, съобщиха от Столична община. Ограниченията ще бъдат в сила в два последователни периода през юли, като ще засегнат и маршрутите на няколко автобусни линии.

От 00:30 ч. на 11 юли до 24:00 ч. на 12 юли ще бъде забранено движението на пътни превозни средства по бул. „Райко Даскалов" в участъка между бул. „Добринова скала" и ул. „Поручик Григорий Загорски".

През този период ще бъдат променени маршрутите на автобусни линии 310, 42 и N1.

Автобусна линия 310 в посока ж.к. „Люлин 5" ще се движи по бул. „Д-р Петър Дертлиев" до обръщателното колело при спирка „ж.к. Люлин 5". В променения участък автобусите ще спират на съществуващите трамвайни спирки по бул. „Д-р Петър Дертлиев". В обратна посока маршрутът остава без промяна.

Автобусна линия 42 в посока ж.к. „Люлин 8" ще се движи по бул. „Добринова скала", бул. „Захари Стоянов" и бул. „Панчо Владигеров". В променения участък автобусите ще обслужват съществуващите автобусни спирки по бул. „Захари Стоянов". В обратна посока маршрутът не се променя.

Нощна автобусна линия N1 ще се движи по променен маршрут от 23:30 ч. на 10 юли до 23:30 ч. на 12 юли в двете посоки през бул. „Захари Стоянов" и бул. „Добринова скала", като ще обслужва съществуващите автобусни спирки по бул. „Захари Стоянов".

Втората временна организация на движението ще бъде въведена от 00:30 ч. на 18 юли до 24:00 ч. на 19 юли. През този период ще бъде забранено движението по бул. „Добринова скала" в посока от бул. „Райко Даскалов" към бул. „Д-р Петър Дертлиев".

Заради ограничението ще бъдат променени маршрутите на автобусни линии 310, 82 и 108.

Автобусна линия 310 в посока ж.к. „Люлин 5" ще се движи по бул. „Д-р Петър Дертлиев" до обръщателното колело при спирка „ж.к. Люлин 5", като ще спира на съществуващите трамвайни спирки по бул. „Д-р Петър Дертлиев". В обратна посока маршрутът остава без промяна.

Автобусни линии 82 и 108 в посока ж.к. „Люлин 5" ще се движат по ул. „Райко Даскалов", бул. „Панчо Владигеров" и бул. „Д-р Петър Дертлиев" до обръщателното колело при спирка „ж.к. Люлин 5". В променения участък автобусите ще спират на съществуващите автобусни спирки по ул. „Райко Даскалов". В обратна посока маршрутите не се променят.