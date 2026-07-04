ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За първи път в историята Германия плаща за нов нац...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23164478 www.24chasa.bg

Слънчево с кратки дъждове по Черноморието ще бъде времето на 4 юли

1280
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Днес ще преобладава слънчево врем Снимка: Pixabay

Днес ще бъде предимно слънчево ще бъде над Западна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, в Източна България - от север и с него в страната ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в крайните югозападни райони до 32°-33°, в София - около 26°.

По Черноморието ще има значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен север-северозапад вятър, след обяд от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 27°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, пише БТА. 

В планините ще има купеста облачност, но валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 13°.

Днес ще преобладава слънчево врем Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Повече качество на разумни цени по Черноморието, моля!