Православен календар за 4 юли, вижте кой празнува имен ден днес

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Св. Андрей, архиепископ Критски. Св. Марта

Св. Андрей бил родом от Дамаск. До 7-годишна възраст бил ням, но след като приел свето причастие, проговорил. Оттогава започнал да изучава божествените книги. 14-годишен, Андрей отишъл в Йерусалим и там бил причислен към църковния клир.

Участвал в VI вселенски събор против монотелистката ерес. По-късно бил назначен за архиепископ на о. Крит. Св. Андрей съставил Великия покаен канон и написал много други църковни песнопения. Починал около 720 г.

Света Марта е родена в Антиохия. От малка искала да стане монахиня, защото изпитвала непреодолима нужда да служи на Всевишния. Но нейните родители я накарали да се омъжи. Не могла да се противопостави на волята на родителите си, Света Марта стана съпруга на Йоан.

Родил им се син, когото кръстили Симеон и малко след това Господ прибрал душата на Йоан. Света Марта останала млада вдовица и започнала да се грижи сама за момчето.

Вдовицата отказала да се задоми втори път и през цялото време била безценен образец за висок християнски морал.

Света Марта водела малкия Свети Симеон в храма. Участвали в богослуженията и слушали проповедите. Но християнството не свършвало, след като напуснели храма.

Света Марта била изключително милостива жена. Тя помагала на бедните. Грижела се за болните, страдащите и бездомните.

Света Марта постоянно се молела на Свети Йоан Предтеча и Кръстител. Една нощ Света Марта сънувала Свети Йоан. Той й дал наставления как да се грижи за бедните.

Трябвало сама да шие дрехите за Светото кръщение на онези, които нямали средства да си поръчат при шивач. Света Марта организирала погребението на онези покойници, които нямали свои близки.

Господ изпратил ангели, които предупредили Света Марта да се подготви за връщането в Рая.

Когато душата й започнала да се отделя от тленното тяло, Света Марта видяла Пресвета Богородица.

Това станало на 4 юли 551 г. Вярващите започнали да се стичат към гроба на Света Марта. Чудесата всеки ден се случвали с тях.

Имен ден на 4 юли празнуват Марта, Марто, Мартина, Мартиния, Мартин, Мартиниян.