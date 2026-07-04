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Добри са условията за туризъм в планините

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В планините ще бъде предимно слънчево и ясно. СНИМКА: АРХИВ

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

На места има преминаваща мъгла с умерен вятър, възможни са краткотрайни валежи, но се очаква денят да бъде подходящ за излет в планината.

През последните 24 часа наши екипи са били на терен при издирването на изчезналите деца в река Струма, край с. Пастух, Кюстендилско, допълниха от ПСС на БЧК.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра – около 13°, съобщава БТА.

 

В планините ще бъде предимно слънчево и ясно. СНИМКА: АРХИВ

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