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Катастрофа затвори пътя София - Монтана (Oбновена)

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Катастрофа Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Движението по път II-81 София - Монтана в района на с. Понор се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", посочват от АПИ.

По-рано движението в участъка бе ограничено. Край селото е станал пътен инцидент, но подробности не се посочват.

Шофьорите изчакваха на място.

Преди обед Пътната агенция съобщи за друг пътен инцидент край Тутракан, който затруднява трафика по  пътя Русе-Силистра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Катастрофа Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

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