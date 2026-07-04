Катастрофа затвори пътя София - Монтана (Oбновена)

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Движението по път II-81 София - Монтана в района на с. Понор се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", посочват от АПИ.

По-рано движението в участъка бе ограничено. Край селото е станал пътен инцидент, но подробности не се посочват.

Шофьорите изчакваха на място.

Преди обед Пътната агенция съобщи за друг пътен инцидент край Тутракан, който затруднява трафика по пътя Русе-Силистра.