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Внимавайте по пътя Разград - Шумен, трафикът при село Развигорово е в една лента

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"Пътна полиция" СНИМКА: КАТ/АРХИВ

Движението по път I-2 Разград – Шумен при разклона за Развигорово е двупосочно в една лента заради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

"Пътна полиция" СНИМКА: КАТ/АРХИВ

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