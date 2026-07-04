Внимавайте по пътя Разград - Шумен, трафикът при село Развигорово е в една лента

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Движението по път I-2 Разград – Шумен при разклона за Развигорово е двупосочно в една лента заради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".