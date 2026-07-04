Гръмнал магистрален водопровод оставя на сухо 8 села край Нова Загора

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Осем населени места в област Сливен остават без вода заради авария на магистрален водопровод на Централна помпена станция „Червенаково", съобщиха от „Водоснабдяване и канализация – Сливен" ООД.

Водата ще бъде спряна от 21 часа тази вечер до отстраняване на аварията.

Без вода ще останат селата Стоил войвода, Езеро, Богданово, Любенец, Любенова махала, Млекарево, Бял кладенец и Радецки.

От водоснабдителното дружество призовават жителите на засегнатите села да се запасят с необходимите количества вода за периода на прекъсването.

През февруари т.г. Общинският съвет в Нова Загора прие предложение с искане за осигуряване на финансиране за проектиране и подмяна на магистрален водопровод „Червенаково – Бял кладенец", припомня БТА.