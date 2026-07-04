Тежък трафик на границата с Гърция

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Опашки от леки автомобили са се образували на границата с Гърция тази вечер.

На граничния контролно-пропускателен пункт на границата с Турция „Капитан Андреево" трафикът също е интензивен, но за изход за товарни автомобили.

Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция".

През граничните преходи „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата със Сърбия трафикът е интензивен на ГКПП „Калотина" на вход за леки автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове на границите с Република Северна Македония и Румъния. От 10:00 часа на 30 юни на граничния преход Русе - Гюргево след ремонт е възстановено движението по Дунав мост и трафикът е в двете платна.