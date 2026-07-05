Слънчево време с превалявания ни очаква на 5 юли

Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Облачността ще е променлива, по-значителна над източните, а след обяд и над планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони – от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, за София - около 26°.

Над Черноморието ще има променлива, по-често значителна облачност. На места ще превали слаб дъжд. Преди обяд ще духа умерен северен вятър, който в следобедните часове ще се ориентира от изток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 27°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, пише БТА.

Над планините ще бъде предимно слънчево. Ще има променлива облачност, по-значителна в следобедните часове, когато само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 14°.