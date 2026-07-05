Православен календар за 5 юли, вижте кой има имен ден

5 Неделя след Петдесетница. Преп. Атанасий Атонски. Преп. Сергий Радонежки, чудотворец

Преп. Атанасий от малък останал сирак и за възпитанието му се грижела една монахиня. Когато пораснал, заминал за Цариград, станал ученик на преп. Михаил Малейн и бил подстриган за монах. По-късно в Света гора се отдал на аскетически живот. Там основал манастир, наричан сега Великата лавра на св. Атанасий Атонски. Благочестивият монах получил от Бога и дар да върши чудеса.

В западните краища св. Атанас се почита като патрон на орачите, а в Източна България се изпълняват обичаите против суша Пеперуда и Герман.

Имен ден празнуват: Атанас, Атанаска, Наско, Начо, Живко, Живка, Живан, Живана, Траян, Траяна, Таско, Трайко и Трайка.