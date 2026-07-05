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Добри са условията за туризъм в планините. Времето е слънчево със слаб вятър. В района на връх „Ботев" вятърът е умерен. Преминава мъгла във високите части на Стара планина.

Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Няма инциденти с туристи за изминалото денонощие, добавиха от ПСС.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Облачността ще бъде променлива, по-значителна – над източните, а след обяд – и над планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд.