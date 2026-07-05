Тир катастрофира на „Струма“ и разля гориво, движението е затруднено (Обновена)

Тежкотоварен камион катастрофира на автомагистрала „Струма" в района на разклона за село Логодаж.
При удара от машината се е разляло гориво по пътното платно.
Сигналът за пътнотранспортното произшествие е подаден минути преди 12:00 часа.
Към момента движението в проблемния участък е затруднено. Трафикът се осъществява само в активната и аварийната лента, съобщава БНТ. Шофьорите са призовани да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, тъй като заради разлятото гориво настилката е хлъзгава.