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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23170410 www.24chasa.bg

Тир катастрофира на „Струма“ и разля гориво, движението е затруднено (Обновена)

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снимка: Иван Владимиров. фейсбук

Тежкотоварен камион катастрофира на автомагистрала „Струма" в района на разклона за село Логодаж.

 При удара от машината се е разляло гориво по пътното платно.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е подаден минути преди 12:00 часа.

Към момента движението в проблемния участък е затруднено. Трафикът се осъществява само в активната и аварийната лента, съобщава БНТ. Шофьорите са призовани да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, тъй като заради разлятото гориво настилката е хлъзгава.

снимка: Иван Владимиров. фейсбук

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