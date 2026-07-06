Сладкиш с праскови и шоколад

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КОЙ ГОТВИ

“Представям сладкиш с праскови, шоколад и пълнозърнесто брашно от спелта без набухвател. С него може да отбележите световния ден на шоколада - 7 юли”, ни пише Наталия Панчева.

ПРОДУКТИ

80 г черен шоколад, 100 г масло, 4 яйца, 100 г захар, 100 г пълнозърнесто брашно от спелта, щипка сол, 1 ванилена захар, 3-4 пресни праскови, няколко ядки бразилски орех, ментови листенца и какаови зърна за украса

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Разтопяваме шоколада на водна баня, като прибавяме и маслото. Разделяме белтъците и жълтъците. Разбиваме с миксер жълтъците със захарта до пухкав крем.

Разбиваме белтъците на сняг и ги държим в хладилник. Към шоколада постепенно прибавяме жълтъците и след това – пресятото брашно със солта и ванилията. Накрая прибавяме белтъците и разбъркваме със силиконова или дървена шпатула много внимателно, за да не спаднат.

Покриваме тава с хартия за печене и изсипваме тестото в нея. Печем в предварително загрята до 160 градуса фурна 5 минути, след което нареждаме отгоре кръгчета праскови с облата част нагоре.

Поръсваме с настърган бразилски орех и допичаме на 180 градуса до суха клечка. Разрязваме кейка, след като е напълно охладен. Поднасяме го, украсен с листенца свежа мента и какаови зърна.