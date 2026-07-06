На 6 юли рожден ден имат

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Ренета Инджова, служебен премиер (1994-1995)

Доц. Георги Вакрилов, отговорник направление “Асистирана репродукция” в Трета гинекологична клиника - УАГБ “Майчин дом”, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Серафим Тодоров, олимпийски вицешампион, трикратен световен и европейски по бокс

Асен Сираков, журналист и писател

Петър Райжеков, актьор, мениджър на Открита сцена “Сълза и смях”

Митко Тодоров, бивш зам.-министър на културата и дългогодишен директор на театър “Българска армия”

Елка Няголова, поетеса

Невена Мандаджиева, актриса