На 6 юли рожден ден имат

Ренета Инджова, служебен премиер (1994-1995)
Доц. Георги Вакрилов, отговорник направление “Асистирана репродукция” в Трета гинекологична клиника - УАГБ “Майчин дом”, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”
Серафим Тодоров, олимпийски вицешампион, трикратен световен и европейски по бокс
Асен Сираков, журналист и писател
Петър Райжеков, актьор, мениджър на Открита сцена “Сълза и смях”
Митко Тодоров, бивш зам.-министър на културата и дългогодишен директор на театър “Българска армия”
Елка Няголова, поетеса
Невена Мандаджиева, актриса