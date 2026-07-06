Православен календар за 6 юли, вижте кой празнува имен ден днес

Преп. Сисой Велики. Св. свщмчк Валентин, презвитер Римски

Сисой бил ученик на св. Антоний Велики, който го въвел в строг монашески живот. След смъртта на своя учител той се оттеглил в една пустинна планина. Заради духовното му съвършенство Бог го надарил с благодатна сила да изцерява болни, да изгонва нечисти духове и да възкресява мъртви. Преп. Сисой починал в дълбока старост през 429 г. Преди смъртта лицето му засияло като слънце, а когато издъхнал, килията му се изпълнила с чудно благоухание.

На 6 юли имен ден всяка година празнуват

мъже с имена: Валентин, Вальо

жени с имена: Валентина, Валя